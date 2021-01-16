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16 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Bolu, bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu

16 Ocak 2021, Cumartesi 11:53
Türkiye'de bu gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 21,8 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti. 

Akşam saatlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesiyle Bolu'da aşırı soğuk meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonunda hava sıcaklığı sıfırın altında 21,8 derece olarak kaydedilirken, Abant Gölü ise sıfırın altında 17,9 derece ile ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 17 dereceyle Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Çamkoru oldu.

AA

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