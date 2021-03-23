Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli civarında öğleden sonra başlayan kar yağışı, etkisini artırdı.

Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü. Sürücüler, kar nedeniyle güzergahta dikkatli ilerliyor. Karayolları ekipleri, otoyolda kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ulaşımın normal olarak sağlandığı bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar ve sise karşı dikkatli olmaları için uyarıyor. Öte yandan Bolu kent merkezinde de kar etkisini gösteriyor. AA

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