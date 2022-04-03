Bolu Dağı Tüneli'nde son durum?

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde heyelan nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde otoyolun Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma tamamen kapanan yolun açılması amacıyla Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı. Yolun İstanbul istikametindeki toprak yığını iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Ankara yönündeki toprak yığınlarını da yoldan temizledi. Havanın aydınlanmasıyla dağın yamacından kopan toprak parçasının büyüklüğü de ortaya çıktı. Bölge, dron ile görüntülendi. Yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle sürücüler, İstanbul yönünde Abant gişelerinden, Ankara yönünde de Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Otoyolun çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşıma açılacağı bildirildi. AA

Okunma Sayısı: 455

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.