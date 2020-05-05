"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

Bolu'daki son hastalar da taburcu edildi

05 Mayıs 2020, Salı 12:21
Bolu'da yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında pandemi hastanesi olarak hizmet veren İzzet Baysal Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören son hastalar da taburcu edildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaptığı açıklamada, Bolu'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında tedbirlerin ve tedavilerin sürdüğünü belirtti.

Kovid-19 hastalarının tedavilerine yönelik olarak hastanelerde hizmet verilmeye devam edildiğini hatırlatan Ümit, "İzzet Baysal Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanemiz 4 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19 pozitif hastalarımızın izolasyonu amacıyla tahsis edilmiş ve aynı tarihte hasta kabulüne başlamıştı. Bolu'da pandemi hastanelerinde tedavisine başlanan ve 5 günlük süreyi tamamlayan hastalarımızın 14 günlük izolasyon süreci bu hastanemizde tamamlanarak taburcu olmaları sağlandı. Hastanede 3 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla son hastamız da taburcu oldu." bilgisini paylaştı.

İzzet Baysal Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanesinin dezenfekte edilerek, kendi hastalarını kabul etmeye başlayacağını bildiren Vali Ümit, "Bu hastaların taburcu edilmiş olmaları, hastanenin asli fonksiyonuna döndürülmesi, rehavet sebebi olmamalı." dedi.

Tehlikenin sürdüğünü vurgulayan Ümit, "Bolu'da hemen hemen her gün pozitif vakalar tespit ediliyor. Bunun için denetimler arttırıldı. Kurallara uymayanlara ceza uygulanıyor ve suç duyurusunda da bulunuluyor." diye konuştu.

Vali Ümit, sağlık için sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini anlatarak, zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkılmamasını istedi.

Bu arada, söz konusu hastaneden taburcu edilen son hastalar da sağlık çalışanlarının tabrikleri ve geçmiş olsun dilekleri eşliğinde hastaneden ayrıldı.

AA

Okunma Sayısı: 302
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milyonlarca çocuk yerinden edildi

    'TR-C 19' ilacı hakkında açıklama

    İspanya Sağlık Bakanlığı: İkinci dalga riski hala var

    '103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye döndürdük'

    Şehit Bekir Gündeş dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Bolu'daki son hastalar da taburcu edildi

    Lokantacılar: Biz de hazırız

    Dünya genelinde en ağır bilanço ABD'de

    Yurt geneline sağanak uyarısı

    Ankaragücü'nde bir futbolcuda Kovid-19 gözlemlendi

    LGS tedbirleri animasyon filmle açıklandı

    Adalete çağrı

    Çay nasıl toplanacak?

    Normalleşme bayramdan sonraya kalsın

    Dersleri takip edemeyenler var

    Daha köklü ekonomik tedbirlere ihtiyaç var

    Böyle birşey imkânsız, patlama kaçınılmaz

    Avrupa’da normale dönüş başladı

    Şehir giriş-çıkış tedbirlerine ilişkin genelge yayınlandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu fitneyi artık söndürelim
    Genel

    Adalete çağrı
    Genel

    Böyle birşey imkânsız, patlama kaçınılmaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tek adamcılıkla nereye?
    Ahmet BATTAL

    Büyüklerin avı büyük olur
    Ali FERŞADOĞLU

    73 fırkadan ehl-i necat hangisidir?
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanın kıymettar vaktini zayi etmemeli
    Muhammet ÖRTLEK

    Korona sonrası muhtemel senaryolar
    Faruk ÇAKIR

    Küresel yanıltma
    Süleyman KÖSMENE

    Zekâtlarımız hizmetlerimize

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.