Boş börek soruyorlar

Aksaraylı börekçi İsa Ersal, “Vatandaş ucuz olsun diye boş börek soruyor, biz de çıkarmaya başladık” dedi.

Aksaray’da ekonomik kriz nedeniyle artan fiyatlardan börekçiler de etkilendi. Geçen sene çuvalını 200 liraya aldığı unu bu sene 1000 liraya aldığını belirten börekçi İsa Ersal, “5 yıldır bu işi yapıyorum hayatımda böyle yüksek fiyatlar görmedim 5 yılı bırak geçen sene 50 liraya satıyorduk börekleri bu sene 80 lira oldu ama geçen sene 200 liraya aldığımız un bu sene 1000 lira. Her şey pahalandı, mayasından unundan elektriğinden suyundan her şey beşe katladı” dedi. Aksaray - anka

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