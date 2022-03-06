Böyle giderse 2 ay içinde kapatacağız

Manda sütü üretiminin merkezi olan İstanbul’daki manda yetiştiricileri, artan betonlaşma, yem ve akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan dolayı çaresiz durumda.

Arnavutköy’deki Pirinççi köyünde manda besiciliği yapan Ali Bayraktar (25), “Biz batıyoruz. Bir ülkenin çiftçisi üretemezse o ülke batar. Bize destek çıkın. Böyle giderse burayı iki ay içinde kapatacağız. Kapılara kilit vurup gideceğiz, başka bir işte çalışacağız” dedi. İstanbul Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ercan Taşdelen de “Ben dahi bugün müşteri bulayım, kapatacağım ahırımı. Eskiden 300’den fazla yetiştiricimiz vardı. Şu an 200’e yakın kaldı. 5-6 aydır satan satana mandalarını” diye konuştu. 54 yaşındaki Hasan Güngör de “Babadan, dededen kalan bir mesleği yürütmeye çalışıyoruz ama son yıllarda, son zamanlarda maliyetlerin, yem, akaryakıt, gübre fiyatlarının çok artmasından dolayı bu işleri yürütemiyoruz” dedi. İstanbul - Anka

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