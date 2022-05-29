‘Böyle giderse ekmeyi bırakacağız’

Artan tarımsal maliyetler, çiftçilerin üretimlerini devam ettirmesini zorlaştırıyor. Maliyetlerin yanı sıra yaşanan kuraklık ve sulama problemleri de hesaba katılınca çiftçi için üretim yapmak, bir seçenek olmaktan çıkıyor.

Türkiye’nin yıllar içinde kaybettiği tarım alanlarının ve üretimden çekilen çiftçi sayısının her geçen gün artması, gelecekteki olası bir gıda krizi için de uyarı veriyor. İlkokul sıralarından bu yana öğrencilere ezberletilen “Türkiye kendine yeten bir tarım ülkesidir” sözü yerini, “Türkiye ithal ederek kendine yeten bir tarım ülkesidir” sözüne bırakıyor.

Gazete Duvar’ın konuştuğu üretici Mehmet Çoban, geleceğe olumlu bakamıyor. Böyle giderse kendi de dahil pek çok buğday üreticisinin üretimi bırakacağından endişeleniyor. 2021 yılında çiftçinin büyük zarar ettiğini belirten Çoban, bu yıl da üretimin maliyeti karşılamamasından yakınıyor.

Haber Merkezi