Böyle rezillik görmedim

Çorum’da ürününü satabilmek için Tarım Kredi Kooperatifleri ve birliklerin önünde saatlerce bekleyen ayçiçeği üreticileri, alım yapılmamasına tepki gösterdi. Çiftçi Battal Bektaş, “57 yaşındayım, bu sene çektiğim rezilliği ömrümde görmedim” dedi.

Çorum’da ürününü satabilmek için Tarım Kredi Kooperatifleri ve birliklerin önünde saatlerce bekleyen ayçiçeği üreticileri, alım yapılmamasına tepki gösterdi. Amasya’dan geldiğini anlatan çiftçi Battal Bektaş, 2 kamyon ayçiçeğini teslim edebilmek için 10 gün beklediğini belirterek, bir daha ayçiçeği ekmeye tövbe ettiğini kaydetti. Bektaş, “57 yaşındayım, bu sene çektiğim rezilliği ömrümde görmedim” dedi. CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, ayçiçeği alımlarının devam ettiği Mecitözü’ne giderek burada ürününü teslim etmek için uzun süre bekleyen vatandaşların derdini dinledi. Ayçiçeği alım fiyatlarının yurtdışı alımlarında komisyonun sıfırlanması nedeniyle 9.80 TL’ye kadar düştüğünü ifade eden Tahtasız, çiftçinin gece 3’ten beri ürününü satmak için beklediğini belirterek, “Burada bu insanları zor durumda bırakmanın ne anlamı var” dedi.

“AYÇİÇEĞİNİN MALİYETİNİ KURTARMAZ”



Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse ise “Bir hafta içerisinde Tarım Kredi Kooperatifleri 2 lira gibi bir fiyat aşağı çekti. Bugün de hava bulanık diye alımı durdurdu, vatandaşımızın rezilliği ortada. Bizim sezonumuz bir hafta sonra bitecek. Bir hafta sonra buna tavan fiyat da verseniz köylümüzün bir işine yaramayacak. Bir ton gübre 15 bin lira. 100 dönüm arazi eken bir adam 3 ton gübre alacak en kötü, 45 bin lira. Maliyetlerimiz 12 liranın çok üzerinde. Ben de çiftçiyim, seneye ayçiçeği ekme üretme şansım yok bu fiyatlarla. Bu ham yağı açığını daha da büyütecek. Yarın vatandaşımız yağı bugün 100 liraysa yarın 300 liraya yiyecek” dedi.

Çorum - anka