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24 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Bozkır kartalı Afrika’ya göçtü

23 Ekim 2022, Pazar 23:34
Korumada öncelikli türler arasında bulunan ve Iğdır’da uydu vericisiyle takip altına alınan bozkır kartalı, havaların soğumasıyla Afrika’ya göçtü.

Korumada öncelikli türler arasında bulunan ve Iğdır’da uydu vericisiyle takip altına alınan bozkır kartalı, havaların soğumasıyla Afrika’ya göçtü. 6 ülkenin hava sahasını göç esnasında kullanan kartal, Mısır’a ulaştı.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Kuzey Doğa Derneğince takip altına alınan bozkır kartalı, 18 Eylül’de Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde uydu verici takılarak doğal ortamına bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği iş birliğinde “Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’nin Nesli Tehlike Altında Türleri İçin Tür Eylem Planları Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi”nin hayata geçirilmesiyle “korumada öncelikli türler” listesine alınan kartal, havaların soğumasıyla Afrika’ya göçmek için kanat çırptı. Uydu verici takıldıktan sonra doğaya salınan kartal, 1 aylık süreçte Türkiye’nin yanı sıra Suriye, Irak, Ürdün ve İsrail’den geçip 2418 kilometre yol katederek Mısır’daki Kızıldeniz ile Akdeniz arasında bulunan Süveyş Körfezi kıyısına yerleşti.

AA

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