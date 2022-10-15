Bozkır kartalı, göçe başladı

Aras Kuş Cenneti'nde 18 Eylül'de halkalanan, 23 günde 824 kilometre yol kateden bozkır kartalı, en yüksek hıza saatte 48 kilometreyle ulaştı, en uzun mesafeli molasız uçuşunu ise 75 kilometre yaparak gerçekleştirdi.

Iğdır’da üzerine uydu verici takılarak takip altına alınan bozkır kartalının (aquila nipalensis), kışı geçirmek için güney yarım küreye göç yolculuğu başladı. Aras Kuş Cenneti’nde 18 Eylül’de halkalanan, 23 günde 824 kilometre yol kateden bozkır kartalı, en yüksek hıza saatte 48 kilometreyle ulaştı, en uzun mesafeli molasız uçuşunu ise 75 kilometre yaparak gerçekleştirdi.

Avrupa’da soyu tükendi

Dünyada soyu tehlike altında bulunan bozkır kartalı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) iş birliğinde, “Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’nin Nesli Tehlike Altında Türleri İçin Tür Eylem Planları Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi” projesinin hayata geçirilmesiyle önceki günlerde korumada öncelikli türler listesine alındı. Avrupa’da soyu tamamen tükenen, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) de kırmızı listeye alınan bozkır kartalı, Türkiye’de hala görülebiliyor. Bozkır kartalı, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ile KuzeyDoğa Derneğince uydu vericisiyle takip ediliyor.

Erzurum’dan Diyarbakır’a vardı

Iğdır’daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde 18 Eylül’de halkalandıktan sonra Erzurum’un Horasan ilçesine göçüp burada vakit geçiren kartal, Doğu Anadolu’da etkili olan soğuk havaların ardından güney bölgelere doğru göçe başladı. Erzurum’dan yola çıkarak Muş’un Varto ilçesini geçip Bingöl’ün Solhan ilçesinde mola veren kartal, yaklaşık 1 saatlik aralıksız uçuşuyla Diyarbakır’ın Kulp ilçesine vardı.