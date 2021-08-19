Bozkurt'taki sağanak endişeye sebep oldu

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar askeri köprü, etkili olan sağanağın ardından oluşabilecek sel ihtimaline karşı kaldırıldı.

11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan selin can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, akşam sağanak başladı. Sağanak sırasında vatandaşlar ve sel felaketinin yaralarını sarmak için gelen görevliler, cami avlusu, petrol istasyonu, durak ve çadır gibi alanlara sığındı. Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. İlçede başlayan şiddetli yağış sonrasında askeri personel, Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) olarak bilinen köprüyü, oluşabilecek sel ihtimaline karşı kaldırdı. Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta yaşanan sel nedeniyle Ezine Çayı üzerinde bulunan köprü yıkılmış, bölgede çalışan ekiplerin ihtiyacı üzerine 15 Ağustos'ta seyyar askeri köprü kurulmuştu. AA

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