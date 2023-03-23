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23 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Bu destek herkese örnek olsun

23 Mart 2023, Perşembe 02:43
Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kahramanmaraşlı esnaflara destek olmak amacıyla başlattığı ‘Kahramanmaraş Dayanışma Günleri’ devam ediyor.

İlk gününde Ankaralılardan yoğun ilgi gören dayanışma günlerinde; bölgeden gelen 100 esnaf ürünlerini satmaya devam ediyor. 

Kahramanmaraşlı esnaflar ve deprem nedeniyle zarar gören vatandaşlara destek olmak için alışverişe gelen Ankaralılar, uygulamayla ilgili şunları söyledi:

“Böyle bir şeye vesile olduğu için Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyonda bizim de olmamız bizim için büyük bir mutluluk. Hepimiz için büyük bir umut oldu. Satış yapmayı özlemişiz. Biz ‘Kahramanmaraş artık bitti. Ne yapacağız, nasıl kalkınacağız?’ diye düşünürken Mansur Başkan bize yetişti. Bu da Kahramanmaraş halkını çok mutlu etti. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Yeniden ayağa kalkmamız için bize burada destek oldular. TIR’ımıza kadar birçok şeyin ayarlanması, yemekten konaklamaya kadar her şey için çok teşekkür ediyoruz. Duyarlı Ankara halkına da çok teşekkür ediyoruz. Bütün belediyelere bu desteğin örnek olmasını istiyoruz.” 

Ankara - Fatih Karagöz

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