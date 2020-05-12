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12 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

Bu markette para geçmiyor

12 Mayıs 2020, Salı 11:16
Sivas'ta ihtiyaç sahipleri, gıdadan giyime her türlü gereksinimlerini, ''paranın geçmediği market'' olarak adlandırılan Gıda Bankası'ndan ücretsiz alabiliyor.

Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği iş birliğiyle 2006'da Belediye Sosyal İşler Müdürlüğünün Sularbaşı Mahallesi'ndeki binasında kurulan Gıda Bankası, yoksul vatandaşlara diğer aylarda olduğu gibi ramazan ayında da yardım elini uzatıyor.

Hayırsever vatandaşların ayni ve nakdi bağışlarıyla stantları doldurulan Gıda Bankası'nda, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen aileler, her türlü gereksinimini fert sayısına göre belirlenen limitler doğrultusunda ücretsiz karşılayabiliyor.

Reyonlarında gıdadan temizlik malzemesine, beyaz eşyadan mobilyaya, gelinlikten çeyiz eşyasına, çikolatadan oyuncağa kadar her türlü ürünün bulunduğu Gıda Bankası'ndan her ay bin 200 kişi faydalanıyor.

"Vatandaşlarımızın burada parayla alabilecekleri hiçbir şey yok"

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, yaptığı açıklamada, esnaf ve vatandaşlardan alınan yardımlarla marketin faaliyetini sürdürdüğünü söyledi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların belirlenen limitler doğrultusunda aylık alışverişlerini yaptıklarını belirten Duman, "Vatandaşlarımız dilediği ürünü tıpkı markette olduğu gibi seçerek alıyor. Markette olduğu gibi barkoddan geçiriliyor ve poşetleyip evine alıp gidebiliyor." dedi.

Kırmızı et ve sucuk limit dışında veriliyor

Duman, ihtiyaç sahiplerine market alışverişi havasında bir ortam sunduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu sıkıntılı süreç öncesinde aylık bin 200 aile, marketimizden alışveriş yapıyordu. Her alışverişte vatandaşlarımıza 2 kilogram et ve 1 kangal sucuk da limitinin üzerinde ilave ediyoruz. Bir ailenin aylık market ihtiyacını karşılayacak şekilde yardım vermeye gayret ediyoruz. Paranın geçmediği tek yer, yani vatandaşlarımızın burada parayla alabilecekleri hiçbir şey yok. Yapılan incelemeler neticesinde limitler belirleniyor ve vatandaşlarımız limitleri kadar buradan alışverişlerini yapıp gidiyor. Giyim, ayakkabı ve diğer reyonlarla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz."

Gıda Bankası'nda ramazan ayında rutinin üzerinde bir yoğunluk yaşandığını aktaran Duman, "Ramazanda rutinin haricinde tek seferlik yardımlarımız oluyordu. Koronavirüs nedeniyle bir yönetmelik çıktı ve marketlerde metrekarenin yüzde 10'u kadar içeride müşteri bulunduruyor. Yoğunluğu hesap ederek hazır koliler oluşturduk. Koronavirüs nedeniyle geçen yıllara nazaran iki kata yakın talep fazlalığı var." diye konuştu.

"Alan el ile veren eli buluşturuyoruz"

Duman, Gıda Bankası'nın hayırseverlerin desteğiyle faaliyetlerini yürüttüğüne dikkati çekerek, "İnsanlarımızın zekatları, fitreleri, nakit veya ayni olarak getirdikleri yardımlarla aldığımız ürünlerle rafları dolduruyoruz. Raflarda kimin yardımı kime gidiyor kimsenin haberi yok. Yani alan el ile veren el hiçbir şekilde birbirini görmüyor. Alan el ile veren eli buluşturduğumuz bir ortam ve bu manada mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Duman, Gıda Bankası'nın Türkiye'ye örnek olduğunu, bu sistemi oturtmak isteyen çok sayıda büyükşehir belediyesi bulunduğunu ve 2009 yılında Cumhurbaşkanlığından ödül aldıklarını sözlerine ekledi.

AA

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