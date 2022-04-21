Bu millet nasıl yaşayacak?

İzmirli esnaf da zamlardan şikayetçi.

Basmane’deki Anafartalar Caddesi’nde tavuk ürünleri satan bir esnaf, “Bugün gelen tavuğu yarın zamlı alıyoruz. Zamlardan bıktık artık. 15-16 senedir buradayım, daha önce böyle bir sıkıntı yaşamadım. Yanlış politikalardan kaynaklanıyor. Akşam ‘Markette fahiş fiyata fırsat vermeyeceğiz’ diyorlar. Sabah bakıyoruz market zam yapmış, milletle alay ediyorlar” dedi. Bir yurttaş ise “Bir koli yumurta 60, bir kilo et 160 lira. Millet nasıl yaşayacak? Aldığım asgari ücret. Ne yiyeceksin, ne içeceksin? Kira mı vereceksin, nasıl yaşayacaksın? Eve 2 bin 300 lira elektrik faturası geldi” dedi. İzmir - Anka

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