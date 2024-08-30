'Bu sene çiftçilik hayatıma son verdim'

Sakarya’da üzüm üreticiliği yapan bir çiftçi, artan mazot ve gübre fiyatlarına isyan etti.

Çifti, “Allah nasip ederse bu sene çiftçilik hayatım sondur. Çiftçilik hayatına son verdim” diyerek artık üretim yapmayacağını söyledi. Tarlasındaki ürünü satmakta zorlanan üreticiler de çektikleri videolarla seslerini duyurmaya çalışıyor. Bunun son örneğini Sakarya’dan geldi. Yetiştirdiği üzümleri kamyonlara yükleyip teslim eden bir üretici, “Allah nasip ederse bu sene çiftçilik hayatım sondur. Yemin etmiyorum ama çiftçilik hayatına son verdim. Bu sene son senem” diyerek bir daha üzüm yetiştirmeyeceğini ifade etti.

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