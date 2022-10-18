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18 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Bu sezon 6828 saat uçtular

18 Ekim 2022, Salı 13:51
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, envanterlerinde bulunan hava araçlarının bu yıl yangın sezonunda toplam 6 bin 828 saat uçuş yaparak, 61 bin 453 sortiyle 18 bin 521 ton su atışı gerçekleştirdiğini bildirdi.

2022'deki yangınlarda 12 bin 210 hektar alan zarar gördü

 

Karacabey, bu yıl orman yangınlarında kullanılan hava araçlarına ilişkin bilgi verdi.

Kamuoyunda orman yangınlarına müdahalede bir kesimin hava araçlarının, başka bir kesimin de kara araçlarının daha etkili olduğu yönünde değerlendirme yaptığını belirten Karacabey, bu görüşlerin ikisinin de tam anlamıyla doğru olmadığını söyledi.

Karacabey, yangınlarda hava ve kara güçlerinin ayrı ayrı alanlar için gerekli olduğuna işaret ederek, "İkisinin de kendisine göre çok etkili olduğu alanlar vardır ve ikisi de birlikte çalışırsa daha etkili olur. Bunlar birbirini bütünleyen unsurlardır. Hava araçları tepe yapmış bir orman yangınını baskılamak için etkin bir rol üstlenir ancak hava araçlarının aşağı indirdiği yangına karadan müdahale etmezseniz o yangın tekrar alevlenir ve tepeye çıkar." diye konuştu.

Bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan 20 uçak, 55 su atar helikopter ve 8 İHA'nın kara güçleriyle koordineli çalıştığını vurgulayan Karacabey, şöyle konuştu:

"Hava araçlarımız 2022 yangın sezonu içinde toplam 6 bin 828 saat uçuş yaparak, 61 bin 453 sortiyle 18 bin 521 ton su atışı gerçekleştirdi. Hedef koyduğumuz ortalama 30 dakikalık müdahale süresini konuşlandırdığımız hava araçları ile gerçekleştirdik. Çıkan yangınlara uçaklar ortalama 27,7 dakikada müdahale ederken helikopterler 29,3 dakikada müdahalede bulunmuştur."

"Küçük tanker uçak alımında sona gelindi"

Karacabey, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı vasıtasıyla yapılan kiralık yangın söndürme hava araçlarına ilişkin ihalelerin 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsadığını ifade ederek, bu yıl oluşan hava gücünü gelecek yıl da aynı şekilde kullanmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Şu an için sayıları artırma kararının bulunmadığını belirten Karacabey, şunları kaydetti:

"Devam eden satın alma projelerimizden TUSAŞ tarafından üretilen T70 Sikorsky modeli bir yangın söndürme helikopterimiz envanterimize girecek. Buna ilave olarak yine projesi devam eden diğer satın alma projemiz Küçük Tanker Uçak Projesi'nde sona yaklaşmış bulunmaktayız. Bir aksilik olmazsa en az 2 adedi ocak ayında Genel Müdürlüğümüze teslim edilecek. 2023 yılı yangın sezonunda kendi pilotlarımızla bu uçakları uçurmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarındaki askeri hava araçlarında oluşan rezerv güç kapasitemizde artış planlanmaktadır."

AA

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