Bu yaz çok sıcak geçecek

Bakırçay Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta ülkenin birçok bölgesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini hatırlattı.

Meteoroloji'den aşırı sıcaklık uyarısı

Prof. Dr. Tağıl, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yer yer rekor derecelere ulaşan yüksek sıcaklıkların erken bir tarih olan mayıs ayının ortası gibi ortaya çıkmaya başlaması, Doğu Akdeniz’deki iklim değişikliğinin bir sonucu olarak görülebilir. Tahminlerimize göre Kuzey Afrika üzerinden kuru ve sıcak havayı taşıyan üst düzey akım yaz ayları boyunca Avrupa ile birlikte Türkiye’deki hava durumu üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. Bu nedenle, bu yazın Türkiye’de normalden daha sıcak geçmesini bekliyoruz. Yüksek sıcaklıklar, Türkiye için olağanüstü bir sıcaklık olayı olarak görülebilir ve hatta sezon için oldukça uzun sürebilir.”

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. Sıcaklıklar hafta boyu Ankara’da 31-34, İstanbul’da 28-31, İzmir’de 32-34 derece civarında seyredecek.