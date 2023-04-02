Bu yıl çok ciddi su sıkıntısı çekeceğiz

02 Nisan 2023, Pazar 18:45
İzmir’in su ihtiyacı Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarından ve yer altı kaynaklarından karşılanıyor.
Kuraklığa karşı acil çözüm üretilmeli
Ancak bu yıl havanın soğuk geçmesi nedeniyle yeterli yağış olmadı. Yaşanan kuraklık sebebiyle de barajlardaki su oranlarında düşüş gözlendi. İzmir’in Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, “İzmir’in ana suyunu aldığımız baraj Tahtalı. Doluluk oranı 2021’in Mart ayında yüzde 75’ti. 2022’nin aynı döneminde bu oran, yüzde 70’e düştü. Bu sene ise yüzde 41’lerdeyiz. Bu yıl kasım ayına kadar bizi zor bir dönem bekliyor. Yalnızca kullanma suyu değil, tarımsal anlamda da tehlike var” dedi.
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