Buğday çeşitliliğinin yüzde 92’sini kaybettik

İstanbul Halk Ekmek koordinasyonu ile Büyükada’da ‘Yerel Tohumlar Farkındalık Semineri’ düzenlendi.

İstanbul ve Türkiye’de ekmeğin ve buğdayın sürdürülebilirliği adına planlanan konuların masaya yatırıldığı seminere, ata tohumları ve yerel buğday çeşitliliği konularında uzman akademisyenler, tarım il ve ilçe müdürlükleri temsilcileri İBB ve ilgili iştiraklerin yetkilileri katıldı. Aksaray Üniversitesi Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alptekin Karagöz, “Buğday Karacadağ’dan çıkıp dünyaya yayılan bir ürün olduğu için bunun da en büyük çeşitliliği bizdedir. Toplum geliştikçe yerel çeşitlerin kullanımı azalıyor, üretimi azalıyor. Yerel çeşitlerin birçok sıkıntıları da olabiliyor. Kendi çevrelerine uyum sağladıkları için o çevrenin dışına çıktıklarında çok fazla birşey yapamıyor. Onun için çeşitlilikte yıllar içerisinde azalma meydana geldi. Çeşitliliğin büyük ölçüde, yüzde 92’sini kaybettik. 1930’dan bu yana buğday genetik çeşitliliğinin yüzde 92’sini kaybetmişiz. Ayrıca geleneksel bilgiyi de kaybediyoruz işin acı tarafı o” dedi.