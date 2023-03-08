Buğday filizleri çimen boyunda kaldı

Son yılların en kurak dönemini yaşayan Trakya'da çiftçiler yağışların gerçekleşmemesinden endişe ediyor.

Son 90 yılın en sıcak ve kurak dönemini yaşayan Trakya’da çiftçinin gözü yağmur bulutlarında. Buğday filizlerinin çimen boyunda kaldığı Trakya’da çiftçiler, yağışların gerçekleşmemesinden endişe ediyor. Buğday üretiminde Türkiye’de dördüncü sırada yer alan ve Türkiye’nin önemli buğday üretim alanlarından biri olan Trakya’da, yağışların mevsim normallerinin çok altında olması nedeniyle çiftçilerde kuraklık endişesi başladı. Yağışların yetersizliği buğday ekili arazilerde tohumların çimlenmesinin engellerken, yüksek verim beklentisi de düştü. Nehirlerin ve barajların da kuruma noktasına geldiği Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de çiftçilerin gözü yağmur bulutlarında. Tek umutlarının Mart ve Nisan aylarında beklenen yağışlar olduğunu söyleyen çiftçiler, yağışlar gerçekleşmezse kullandıkları gübrenin buğdaya bir faydası olmayacağını belirtti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 76

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.