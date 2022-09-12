Bulgaristan vatandaşları okul alışverişini de Edirne’den yapıyorlar

Kırtasiyeci Metin Erbayraktar, Bulgar vatandaşların kırtasiye için de Edirne’ye geldiğini belirtirken, “Defter, çocukların okul boyama işleri, sözlük, boyama kitapları da veriyoruz. Çanta, okul malzemeleri, klasör, karton, kalem, hepsini veriyoruz” dedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının 28 Temmuz’dan itibaren Türkiye’ye pasaportsuz girebilmesine imkân tanındı. Uygulama sonrası Bulgaristan’dan Edirne’ye günübirlik alışveriş için gelenlerin sayısı, her geçen gün arttı. Tur otobüsleri ve özel araçlarla gelen Bulgar turistler, alışveriş merkezleri ile kurulan halk pazarlarına kadar, hemen her yerde iğneden ipliğe alışveriş yaparken, okulların açılmasına sayılı günler kala listelerine çocuklarının okul ihtiyacını da ekledi. Edirne’deki kırtasiyecilerin önünde son günlerde kuyruk oluşturan Bulgarlar, defterden kaleme, çantadan klasöre kadar birçok okul malzemesini satın alıyor. artıgercek’in haberine göre, kırtasiyeci Metin Erbayraktar, Bulgaristan’dan çok sayıda turistin okul alışverişini yapmak için geldiğini belirterek, “Edirne’de herkese, hatta Trakya’ya bile çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Normal vatandaş ne alıyorsa Edirne’den, Trakya’dan götürüyorlar. Biz de kırtasiye ve ambalaj ürünleri sattığımız için onları alıyorlar. Okul alışverişlerini de yapıyorlar. Defter, çocukların okul boyama işleri, sözlük, boyama kitapları da veriyoruz. Çanta, okul malzemeleri, klasör, karton, kalem, hepsini veriyoruz. Türk müşterilerimiz de tabii ki var ama Bulgaristan’ın da geliyor olması bizleri de rahatlatıyor. Epey müşteri var, Bulgar’dan da gelen çok” dedi.

Fiyatlar cazip!

Kırtasiyeci Tamer Dillek de ürün fiyatlarının Bulgaristan’dan gelenlere döviz kuru nedeniyle cazip geldiğini söyledi. Dillek, “Geliyorlar, bazı istedikleri malzemeler oluyor. Buradaki malzemeler daha hoşlarına gidiyor. Fiyatlar da döviz kurlarına uygun olduğunu için cazip geliyor. Onlara da satışımız oluyor. Defter, kalem, kalemtıraş, bildiğimiz kırtasiye malzemelerini alıyorlar. Hesaplarına bakıyorlar, uygunsa alıyor. Uygun geldiği için de alışveriş yapıyorlar. Son dönemde arttı. Giriş kimlikle olduğu, onların da okul sezonu yaklaştığı için geliyorlar, alışverişlerini yapıp gidiyorlar” diye konuştu.

Edirne - anka