Bulgaristan yerine Çanakkale'ye gittiler

Avrupa ülkelerine kaçak gitmek için Edirne'de mola veren tırın dorsesine saklanan bir grup düzensiz göçmen, Bulgaristan'a kaçak girmek için bindikleri araç bekledikleri yöne gitmeyince Çanakkale'de yakalandı.

Avrupa ülkelerine kaçak gitmek isteyen Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen, Edirne'de Bulgaristan'a hareket edecek tırların bulunduğu bölgedeki araçları takibe aldı. Bu sırada hurda alüminyum yüklü tırın sürücüsü, uyku molası vermek üzere aracını park etti. Düzensiz göçmenler, bu tırın da Bulgaristan'a gideceğini düşünüp dorsesine saklandı. Bir süre sonra harekete geçen tırın bekledikleri yöne gitmediğini fark eden 4 kişi, diğer sürücüleri uyarıp tırın durdurulmasını istedi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinin Mıhlı mevkisinde duran tır sürücüsü, dorsedeki yabancı uyrukluları görüp durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekiplerince yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. AA

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