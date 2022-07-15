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15 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Bulgarlar gelmezse işler kötüye gider

15 Temmuz 2022, Cuma 23:02
KAPIKULE’DEKİ SIKIŞIKLIKTAN DOLAYI BULGAR TURİSTLERİN GELEMEMESİ EDİRNE ESNAFININ İŞLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Kur farkından dolayı Edirne’ye alışverişe gelen Bulgar turistler, şu günlerde şehre uğramıyor. Edirne esnafı, Bulgarların şehre gelmemesinden olumsuz etkilendi. Kapıkule’deki sıkışıklıktan dolayı turistlerin gelemediğini belirten esnaf, Bulgar turist gelmezse işlerinin kötü gideceğini söyledi. İşlerinin durgun olduğunu belirten Ziya Yıldırım, “İşlerimizin durgun olmasının sebebi, yaz olması, gurbetçilerin geri dönmesi ve Bulgarların yaz tatile gitmelerinden dolayı. Geçen sene pandemi vardı, onu sebep olarak gösteriyorduk ama bu sene serbest gelip gidiyorlar. İşlerimiz sezon başındaki gibi hareketli değil. İyice düştü, yarı yarıya düştü. Arada Bulgar geliyor ama yeterli değil. Esnafa para bırakacak çoğunlukta müşteri yok. Bulgarlar geldiklerinde genellikle ihtiyaçları olan giyecek, yiyecek, her şey alıyorlar. Toptan alışveriş yapanlar da var. Şu anki iç piyasanın durgun oluşu, ekonominin bozuk olmasından dolayı, Bulgarlar olmasa bizi çok kötü durumlar bekler” diye konuştu.

Edirne - anka

 

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