"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Burdur'da şebeke suyu tasarrufuna yönelik kararlar alındı

08 Nisan 2023, Cumartesi 12:09
Burdur'da yaşanan kuraklık nedeniyle belediye meclisi tarafından su tasarrufuna yönelik kararlar alındı.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, vatandaşların halı yıkama adı altında şebeke suyunu israf ettiğini söyledi.

Apartmanlardaki merdivenlerin ortak kullanım alanındaki çeşmelerden yıkandığını belirten Ercengiz, "Merdivenler yıkanırken apartmanlardaki su sayaçları bazen kayıtsız olabiliyor. Bunların da kayıt altına alınmasının bir yöntemi aşırı su tüketiminin yapıldığı yerde denetimlerin yapılması amacıyladır. Yoksa vatandaşımızın merdiven yıkamasına karşı değiliz ama hem su tasarrufu olur." diye konuştu.

Türkiye'nin bu yıl önemli bir susuzluk sorunu yaşayacağını ifade eden Ercengiz, şunları söyledi:

"Önlemler alıyoruz, yeni sondajlar yaptırıyoruz ama yeraltında ne kadar suyu kaldığını kestiremiyoruz o nedenle de zabıtamıza bu konuda bir yönetmelik güncellemesi yaparak, yetkisini değiştirip, caydırıcı olması için. Amacımız ceza kesmek değil vatandaşımıza bir duyarlılık oluşturmak adına böyle bir gündem maddesini aldık. Asıl amacımız şu vatandaşımızı farkındalık oluşturmak çünkü karşısında bir cezai tedbir olmadığı sürece vatandaşımız her zaman şansını sonuna kadar zorluyor ya bu bilinci oluşturalım."

Toplantıda, şebeke suyuyla halı, merdiven yıkama, bahçe ve tarla sulama gibi konularda kısıtlama kararı mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.

AA

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İtalyan şeflerden depremzedelere iftar sofrası

    20 milyon güneş ağırlığında “görünmez canavar” denilen yeni bir kara delik bulundu

    Hatay'da depremden en çok etkilenen bölge Antakya

    Kahramanmaraş Göksun'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    İsrail yine sahurda saldırdı - DÜNYA NEDEN SESSİZ?

    Türkiye, koyu bir karanlıktan geçiyor

    Ramazan ayında su dengesi ihmal edilmemeli

    Aile Hekimleri: Tükeniyoruz

    Arsene Wenger'den depremzedeler için yardım çağrısı

    'Afrikalıların yüzde 48'i sağlık hizmetlerine erişemiyor'

    Kanada'da buz fırtınası alarmı! 2 kişi öldü, 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı

    Taylandlılar depremzedeler için 1 milyon dolar topladı - "İslam'ın buyurduğu gibi iyiliği tüm dünyaya yaymalıyız"

    130 bin Müslüman cuma namazını Mescid-i Aksa’da kıldı

    İsrail, İngiltere'de de protesto edildi - 'Filistinliler haklarını elde edene kadar devam etmeliyiz'

    Müslüman polislerden iftar yemeği

    Oruç İslam’ın gerçek yüzünü gösteriyor

    Suriyeli yetimler iftarda buluştu

    UNIFIL: İsrail ve Lübnan sınırındaki durum çok tehlikeli

    Fransa yeniden sokakta - 111 kişi gözaltına alındı

    Elektrikli satışları 4 kattan fazla arttı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İBB’nin “Birlik Sofrası”
    Cevher İLHAN

    Siyasette vicdan kararması
    Ahmet BATTAL

    Rektörler neden öcülerden tedirgin?
    Genel

    Türkiye, koyu bir karanlıktan geçiyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Öyle diyenlere bunları söylüyorum
    Risale-i Nur'dan

    “Leyle-i Kadr’i nısf-ı âhirde arayınız”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Aile Hekimleri: Tükeniyoruz
    Sebahattin YAŞAR

    Bu gençler ‘başka gençler!’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.