Burdur'daki feci kazada 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Ferit Kurt idaresindeki 16 AAN 582 plakalı otomobil, Burdur-Karamanlı kara yolu Hacılar mevkisinde refüjden karşı şeride geçerek Mehmet Pektaş yönetimindeki 15 AAK 125 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, sürücüler Kurt ve veteriner hekim Pektaş ile 15 AAK 125 plakalı otomobildeki tarım işçileri olduğu öğrenilen Zeynep Şahin, Zekiye Yıldız ve Sultan Bayındır'ın vefat ettiğini belirledi. Yaralanan tarım işçilerinden Hatice Yıldız ve Azime Bayındır ile diğer otomobildeki Abdulkadir Gül, Nidanur Öztürk, Nurşen Çiftçi, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Hatice Yıldız, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine; Azime Bayındır ise Isparta'daki bir özel hastaneye sevk edildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 5 kişinin cenazesi morga götürüldü. Kazada ölen tarım işçilerinin yakınları hastanenin önünde yoğunluk oluşturdu. Burdur Valisi Ali Arslantaş ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder de kaza yerine gelerek bilgi aldı. AA

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