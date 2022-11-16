Bursa Belediyesi: 70 günlük suyumuz kaldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin 70 günlük su rezervinin bulunduğunu belirterek tasarruf çağrısında bulundu.

Bursa'ya acil su tasarrufu çağrısı

Aktaş, yazılı açıklamasında, Bursa'nın su ihtiyacının yüzde 85'inin Nilüfer ve Doğancı barajlarından sağlandığını bildirdi.

Nilüfer Barajı'nın yıllık su kapasitesinin 60 milyon metreküp olduğunu aktaran Aktaş, Doğancı Barajı'nın ise 125 milyon metreküp kapasitesinin bulunduğunu kaydetti.

Aynı havzada daha üst kottaki Nilüfer Barajı'nın, yağışların yetersiz olduğu dönemlerde Doğancı Barajı'na su takviyesinde bulunma amaçlı olduğu bilgisini veren Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"15 Kasım'dan itibaren Nilüfer Barajı'ndaki suyun tamamını Doğancı Barajı'na sevk ettik. Doğancı Barajı'ndaki su seviyesini yüzde 50'lere çektik. Barajlara hiç su girişi olmaması halinde dahi 70 günlük su rezervimiz bulunuyor. Kuraklığın en kavurucu biçimde yaşandığı 2019'da bile Bursa'yı susuz bırakmadık. Sürekli güncel tuttuğumuz kriz eylem planlarıyla, Bursa'yı bundan sonra da Allah'ın izniyle susuz bırakmayız. Kış mevsiminin başlamasıyla yağışlı döneme giriyoruz ancak vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum. Evlerde, camilerde veya iş yerlerinde kullandıkları suları ziyan etmeden değerlendirsinler. Suyu tasarruflu kullanalım. Her bir damlayı önemseyerek kullanalım."