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19 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

Bursa'da iki tır ve otobüs çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı

19 Eylül 2023, Salı 14:38
Bursa'nın Kestel ilçesinde iki tır ve otobüsün karıştığı kazada 2 sürücü öldü, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Resul Ç. (29) yönetimindeki 16 ARS 042 plakalı tır, Bursa-İzmir kara yolu Barakfakih mevkisinde, arıza yaptığı için emniyet şeridinde bekleyen Neşir A'nın kullandığı 68 AAZ 726 plakalı tıra arkadan çarptı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır, daha sonra da sol şeritte ilerleyen S.S'nin kullandığı 42 DLH 42 plakalı yolcu otobüsüne çarparak durabildi.

Kazada, çarpmanın etkisiyle hareket eden aracının altında kalan Neşir A. ile yaralanarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen sürücü Resul Ç. öldü.

Otobüste yaralanan 4 yolcu ise Kestel ve Bursa'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bursa-İzmir kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

AA

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