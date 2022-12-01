Bursa'da sisli yolda 9 kaza yaşandı: 6 kişi yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 22 aracın karıştığı 9 kazada 6 kişi yaralandı.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bursa-İzmir kara yolunda 5'i hasarlı 9 trafik kazası meydana geldi. Kazalardan biri, otoyol gişelerinde yaşandı. Kazalarda yaralanan 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. 22 aracın karıştığı kazalar nedeniyle kara yolunun bazı bölümlerinde bir süre ulaşımda aksama yaşandı. Ekipler, kazalara karışan araçların kaldırılması için çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ulaşımın aksamaması için belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor. AA

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