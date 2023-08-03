Bursa'daki kazada 3 tarım işçisi vefat etti, 11 işçi yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyonetin tarlaya savrulması sonucu 3 kişi vefat etti, 11 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Hüsen Feris (32) idaresindeki 16 FT 699 plakalı kamyonet, Bursa-Çanakkale kara yolunun kırsal Fevzipaşa Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, açık kasa kamyonette bulunan kişilerden Mukaddes Can (42) ve Suriye uyruklu Emine el Mohammed'in (57) öldüğünü belirledi. Yaralanan sürücü Feris ile Nuriye Sayılır (51), Nihat Yusuf Hüseyin (28), Abdullah el Muhammed (43), Ayşe el Ramadan (38), Usame el Muhammed (12), Sana Feris (19), Hulva Hüseyin (20), Kamile Kaya (49), Muhammed Cezim Muhammed ve Şuhela Kazı Muhammed, Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Abid Muhammed ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne götürülürken yolda vefat etti. Araçtaki tarım işçilerinin, kırsal Tophisar Mahallesi'ne gitmek üzere Karacabey ilçe merkezinden yola çıktıkları öğrenildi. AA

Okunma Sayısı: 293

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.