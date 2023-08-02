Bursa - İnegöl'deki yangın kontrol altına alındı - "4 hafif yaralı arkadaşımız var"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan ve bitişiğindeki tesislere yayılan yangın kontrol altına alındı.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, bitişik konumdaki orman ürünleri fabrikalarını sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İnegöl ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, akşam saatlerinden itibaren karadan müdahaleyle, tek çatı altındaki 10 dolayındaki fabrikada etkili olan yangını kontrol altına almak için çalışmasını sürdürdü.

Bölgede, ekiplerin müdahalesi sırasında zaman zaman patlamalar yaşandı.

Bu arada, civardaki fabrikalar da tedbiren tahliye edildi.

Köpüklü söndürme sistemi de istendi

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Bursa Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere, yangının saat 15.30 sularında başladığını söyledi.

"İçeride solvent, tiner, boya malzemeleri var"

Olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise yanan alanın daha önceden büyük bir tekstil fabrikası olarak kullanıldığını, şimdi ise 9-10 mobilya ve mobilya yan sanayi gibi işletmelerin kullandığı bir alan olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 110 dönümlük alanın 65-70 dönümlük kısmında yangın devam ettiğini anlatan Aktaş şunları söyledi:

"Yangın gerçekten büyük, çünkü içeride solvent, tiner, boya malzemeleri var. Takdir edersiniz ki onlar da ısıyla beraber de sıra sıra patlıyorlar. Şu an itibarıyla 105 araç, 200'den fazla personel müdahale ediyor. 200'e yakın orman bölge, gönüllü itfaiyeci, ilçe belediyelerimiz özellikle İnegöl Belediyemiz başta olmak üzere Tarım AŞ, Bursa Büyükşehir Belediyesinden, AFAD, polis ve jandarma TOMA'larıyla müdahale ediliyor. Tabii olayın ortaya çıktığı andan yaklaşık yarım saat sonra buraya 4 helikopter, 2 uçak toplamda altı hava aracı gönderildi."

"Havadan müdahale sona erdi"

Aktaş, hava araçlarının saat 20.00 itibarıyla müdahaleden çekildiğini dile getirerek "Çünkü karanlıkta uçuş yapamıyor onlar biliyorsunuz ama her halükarda Bursa merkezde bekleyecekler ve yarın duruma göre müdahaleleri söz konusu olacak. Şimdi dronla da izledik bu 60-65 dönümlük alanda yanan kısımların etrafa sıçramaması için tamamen kontrol altına alındı. Dolayısıyla sonraki süreçte bunları tamamen sönümlendirmeye ve akabinde soğutmaya geçeceğiz." açıklamasında bulundu.

Tesislere girilmemesi uyarısı yapan Aktaş,"Çünkü ısıyla patlayacak içeride farklı emtia var, eşya var. Dolayısıyla da bu manada olay mahallinden mümkün olduğu kadar uzak kalınması, ana yollarının özellikle açık tutulması gerekiyor. Çünkü yoğun bir sirkülasyon var. Özellikle Kocaeli'nden ve Yalova'dan takviye aldık. Balıkesir ve İstanbul'dan beklediğimiz takviyeler var ama bundan sonraki süreçte sıçramadan inşallah olayı tamamen sönümlendirmiş olacağız. Ben hepimize büyük geçmiş olsun diyorum." dedi.

"4 hafif yaralı arkadaşımız var"

Can kaybının olmamasının sevindirici bir durum olduğunu vurgulayan Alinur Aktaş şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz çalışıyor. Takviye ekipleri evlerden çağırdık. Minibüslerle arkadaşlarımız, otobüslerle taşındılar buraya. Çünkü ekipler sabah 09.00'dan beri nöbetteler. Çünkü burada en az 2-3 gün daha işlemler devam edecek. Yaraları bir şekilde el birliğiyle sarmaya çalışıyoruz inşallah ama öncelikle büyük geçmiş olsun. Ben İçişleri Bakanımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Hem jandarmanın hem de ormanın araçları buraya sevk edildi. Onun şahsında tabii ki sayın Valimize, destek veren tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Hepimize büyük geçmiş olsun. 4 hafif yaralı arkadaşımız var. Bir arkadaşımız hortumu kullanırken yara almış ve dumandan etkilenerek. İnşallah ben yarım saat-bir saat içerisinde yangını tamamen kontrol altına alacağımıza inanıyorum. Ama sizin de gördüğünüz gibi yangın hala devam ediyor. Tabii hangi fabrika ne kadar etkilendi bilemiyorum ama o 65-70 dönümlük kompleks içerisinde 10 civarında fabrika var. Aslında burası bir fabrika ama daha sonra o fabrikanın üretimi durdurmasıyla beraber içeride 9-10 tane ayrı kuruluş yer oluşturmuş kendisine. Dolayısıyla bunlardan birinden çıkmış. Ben burada yanlış bir beyanla bulunmamak adına da yanlış bir bilgi vermek istemiyorum ama bunların tespitlerinin hepsi hem kamera kayıtlarından hem de buradaki verilerden elde ediliyor."

Yangın kontrol altına alındı

Havanın kararmasıyla karadan süren çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 110 dönümlük alanda 10 civarındaki fabrikada etkili olan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA muhabirine, yangının kontrol altına alındığını, iş makineleriyle de tesislerin içine girerek soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Organize Sanayi Bölgemizde meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Çok şükür can kaybımız yok. Hepimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde tek bir çatı altında kurulu 10 civarında fabrikada etkili olan yangına, 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterin yanı sıra çok sayıda kara ekibiyle müdahale edilmiş, zaman zaman patlamalar meydana gelen tesislerdeki alevlere müdahale sırasında 4 kişi dumandan etkilenmişti.