Kahramanmaraş’ta, depremlerde ağır hasar gören veya yıkılan ibadethanelerin yerine ramazan ayı için çadır mescitler kuruluyor. Az hasarlı camiler ise temizlenerek ibadete hazır hale getiriliyor.

6 Şubat’taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta ramazan ayı için hazırlıklar sürüyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 55 caminin yıkıldığı, 468 caminin ise ağır hasar ve hasar gördüğü Kahramanmaraş’ta bu ibadethanelerin yerine çadır mescitler oluşturuluyor.

Az hasarlı camiler ise temizlenerek ibadete hazır hale getiriliyor. Kahramanmaraş’ta koordinatör olarak görevlendirilen Sivas Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Kahramanmaraş’ta ramazan ayında ibadetlerin rahat şekilde yapılabilmesi için gayret sarf edildiğini anlatan Altunkaya, “İhtiyaç olan yerlerde çadır mescitlerin kurulması devam ediyor. Ağır hasarlı veya hiç hasarı olmayan yerlerde camilerimiz açık, orada ibadetler devam edecek.” dedi.