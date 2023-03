Çadırlar yine su altında

Depremin en çok etkilediği kentlerden biri olan ve ölü sayısının binleri aştığı Adıyaman’da, enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken deprem nedeniyle evlerinden olan vatandaşlar, bu kez aşırı yağışlardan dolayı mağdur durumda.

Depremin üzerinden geçen 48 günün ardından çadırlarda kalan depremzedeler, devam eden aşırı yağışlardan dolayı yaşadıkları alanların çamur ve su altında kaldığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

VOA Türkçe’ye konuşan depremzedeler, deprem bölgesinde yardımların eşit dağıtılmadığına dikkat çekerek “Şu an çadırlarımızı yağmur suyu bastı ve çamur içerisindeyiz. Devleti yanımızda görmek istiyoruz’’ ifadelerini kullandı. Sümerevler mahallesinde evleri yıkıldığı ya da hasarlı olduğu için sokak aralarındaki her boş alanda depremzedeler tarafından kurulan çadırları görmek mümkün. Deprem sonrası yağan üçüncü yağmurda da yine çok sayıda çadırı su bastı ve çadırda bulunan yaşam malzemeleri ıslandı. Yetkililere çağrıda bulunan depremzedeler kendilerini çadır altında yağışlardan ve hastalıklardan koruyamadıklarına dikkat çekerek, bir an önce kendilerine konteyner verilmesini istedi.

Haber Merkezi