"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Çalı Gölü tamamen dondu

11 Kasım 2021, Perşembe 20:35
Kars’ta 2 bin 237 rakımdaki Çalı Gölü, soğuk havanın etkisiyle tamamen dondu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü şehirde, il merkezi ile Digor ilçesi arasındaki Hanlar Geçidi mevkiinde yer alan Çalı Gölü buzla kaplandı. Endemik bitki türlerinin bulunduğu ve 2016’dan bu yana “ulusal öneme haiz sulak alan” olarak koruma altında bulunan gölün çevresi de karla kaplandı. İlkbahar ve yaz sezonunda çok sayıda göçmen kuşa da ev sahipliği yapan göl, 2 bin 237 rakımda yer alıyor.

AA

Okunma Sayısı: 84
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uygur Babanın Feryadı

    Peygamberimizden (asm) etkilenerek Müslüman oldu

    İngiliz genç de İslam'ı tercih etti

    Erdoğan'dan 'mülteci' açıklaması

    AB, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların süresini uzattı

    Türkiye'de 24 bin 898 Kovid-19 vakası daha

    AB'den göçmen krizi nedeniyle havayolu şirketlerine yaptırım kararı

    İmamoğlu'ndan 'deprem' açıklaması

    Hindistan, Cammu Keşmir bölgesine takviye asker gönderiyor

    "Dünyada yerlerinden edilmiş kişilerin sayısı 84 milyonu geçti"

    Filistin: Üç diplomatın cep telefonu hacklendi

    Siber saldırılara karşı ikaz

    Dolar ve altında yeni rekor

    Kuzey Ege'de de görüldü

    Fatih Aydın da tutuklandı

    Hatırlatma dozlarına başlandı

    Atama başvuruları 12-16 Kasım'da alınacak

    Filistinli Nebil dedenin sabaha kadar gözüne uyku girmiyor!

    Ağaçlandırma seferberliği meyvesini verdi

    Okullarda ilk ara tatil başlıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP, Kemalizmin ömrünü nasıl uzattı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Cehennemin öfkeli kükreyişi ve La Palma...
    Osman ZENGİN

    Tayyibabi kanunları...
    Faruk ÇAKIR

    Bu konuşmayı kim yapmış olabilir?
    Ahmet BATTAL

    Çekek başı çayhane
    Ali FERŞADOĞLU

    Doğum günü kutlayak, ama nasıl?
    Genel

    Uygur Babanın Feryadı
    İbrahim ERSOYLU

    2002’den sonraki süreç ve dindar kimlikli siyaset
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yeni Türkiye’nin Lozan süreci

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.