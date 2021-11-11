Çalı Gölü tamamen dondu

Kars’ta 2 bin 237 rakımdaki Çalı Gölü, soğuk havanın etkisiyle tamamen dondu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü şehirde, il merkezi ile Digor ilçesi arasındaki Hanlar Geçidi mevkiinde yer alan Çalı Gölü buzla kaplandı. Endemik bitki türlerinin bulunduğu ve 2016’dan bu yana “ulusal öneme haiz sulak alan” olarak koruma altında bulunan gölün çevresi de karla kaplandı. İlkbahar ve yaz sezonunda çok sayıda göçmen kuşa da ev sahipliği yapan göl, 2 bin 237 rakımda yer alıyor. AA

Okunma Sayısı: 84

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.