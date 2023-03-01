Çamur yağışı gözlemlendi

İstanbul - Avcılar ve Bahçelievler’de yağışın ardından park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

İstanbul’un bazı ilçelerinde toz taşınımı etkili oldu. Avcılar ve Bahçelievler’de yağışın ardından park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. İstanbul’da belirli bölgelerde gece saatlerinde sağanak etkili olurken, toz taşınımından dolayı çamurlu yağış oluştu. Avcılar ve Bahçelievler’de yağışın ardından park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Otomobillerinde toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılara götürdü. Bazı otomobil sahipleri park halindeki araçlarını sabah çamurla kaplı gördüklerini belirterek, bezle temizlediklerini söylediler. AA

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