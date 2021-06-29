Çanakkale’de 92 yılın en sıcak günü yaşandı

Çanakkale’de geçtiğimiz gün 37,2 santigrat derece olarak ölçülen hava sıcaklığı son 92 yılda Haziran ayında ölçülen en yüksek hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çanakkale ve ilçelerinde yaklaşık 15 gündür kademeli olarak artış gösteren hava sıcaklıklarının Haziran ayının sonlarında zirve yaptığı hatırlatıldı. Açıklamada ilde hava sıcaklığının 37,2 santigrat derece olarak ölçüldüğü ve bunun 92 yıllık gözlem tarihinin en yüksek hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. İlde en yüksek hava sıcaklığı, 36.8 santigrat derece ile 24 Haziran 2007’de kaydedilmişti. AA

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