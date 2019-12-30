"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Çanakkale'de fırtına alarmı!

30 Aralık 2019, Pazartesi 15:57
Çanakkale'nin Biga ilçesinde fırtına nedeniyle yerinden sökülen apartmanın çatısı, çevrede hasara yol açtı.

İlçe genelinde geceden bu yana etkili olan fırtınanın şiddeti zaman zaman artıyor.

Fırtına yüzünden ilçe merkezinde Kurtuluş Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar, karşı tarafta bulunan başka bir binanın camlarının kırılmasına neden oldu.

Belediye ekipleri, çevreye saçılan parçaları temizlemek için çalışma başlattı.

Caddede iş yeri bulunan Ahmet Ağ, yaptığı açıklamada, çatının uçup parçalara ayrılarak düştüğünü söyledi.

Olayı görünce hemen dükkanına girdiğini belirten Ağ, "Yere düştükten sonra da dışarı fırladık, altında kalan var mı diye baktık. Çok şükür ki geniş bir alana yayılmasına rağmen yaralanan olmadı." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 91
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan açıklamarda bulundu

    Macron ve Sisi, 'Libya' meselesini görüştü

    Taliban 'ateşkes' iddialarını yalanladı

    Lavrov: Basra Körfezi'ndeki durumu Batı kışkırtıyor

    ABD ve İran arasında gerilim

    Libya tezkeresi Meclis'te

    İdlib'deki 20 bin sivil Türkiye sınırı yakınlarına göç etti

    Filistin Başbakanından İsrail'e tepki

    Denizli'de patlama: Yaralılar var

    On binlerce sivil Türkiye sınırı yakınlarına göç ediyor

    2019'da çok sayıda yıldız isim yeşil sahalara veda etti

    Camiye sığındılar...

    Akşener ziyareti sonrasında 'Libya tezkeresi' değerlendirmesi

    'Ticaret savaşları ABD’yi vurdu'

    'İsteseler de istemeseler de yapacağız'

    Somali İstihbaratı: Saldırısı yabancı bir ülke tarafından planlandı

    Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi

    Peş peşe cinayetlerle sarsılan İzmir'de son durum?

    Alman Bakan Gerd Müller: İnsanlar açken rahat uyuyamayız

    Kanal İstanbul bir felâket projesi

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Cezaevlerine güneş girer mi?
    Genel

    Kanal İstanbul bir felâket projesi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın tahsil hayatı
    Mehmet KARA

    Meğer bir anlık kızgınlıkmış
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Biz de Noel kutlayalım mı?
    Yeni Asya'dan Size

    Gazetemize destek kampanyası
    Genel

    Alman Bakan Gerd Müller: İnsanlar açken rahat uyuyamayız
    Genel

    Jest göremedim
    M. Latif SALİHOĞLU

    Vedâ ziyaretleri ve Hilye-i Saadet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.