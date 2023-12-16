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16 ARALIK 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Çanakkale'de Kepez Çayı taştı

16 Aralık 2023, Cumartesi 14:45
Çanakkale'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen Kepez Çayı taştı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, kentte etkili olan sağanağa ilişkin, "Çok şükür herhangi bir insanımızda mağduriyetimiz söz konusu değil, herhangi bir kaybımız yok." dedi.

Çanakkale'de dün öğleden itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen Kepez Çayı taştı. Çevrede yaz aylarında yaşanan yangınlar sonrası toprağa tutunamayan ağaçlar, çayda akan suyun şiddetiyle sürüklendi.

Çayın denizle bağlandığı noktadaki köprünün akış menfezlerini tıkayan ağaçlar, iş makineleriyle bulundukları yerden kaldırıldı. Tıkanan çayın denize daha kolay akması sağlandı.

Kepçeye binerek, taşan Kepez Çayı'nda incelemelerde bulunan Vali Aktaş, AA muhabirine, aşırı yağışlar öncesinde meteorolojik uyarılar yapıldığını söyledi.

Çanakkale'de kuvvetli yağışın devam ettiğini belirten Aktaş, son orman yangınlarında zarar gören ağaç kalıntılarının dereleri kapatmasından dolayı Kepez Çayı'nda ve çevre köylerde sıkıntılar yaşandığını anlattı.

Aktaş, son duruma ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Çok şükür herhangi bir insanımızda mağduriyetimiz söz konusu değil, herhangi bir kaybımız yok. DSİ, Özel İdare, jandarma, emniyet, AFAD, Kızılay herkes sahada. Herkes görevini yapıyor. Tüm tedbirlerimiz alınmış vaziyette. Afet Koordinasyon Merkezi gece boyunca çalıştı, bugün de çalışacak. Motosikletli kuryelerinin mağdur olmamaları için trafiğe çıkmamalarını istedik. Çalışmalarımız devam ediyor. Yağışlar gün boyu devam edeceğinden vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, risk olan bölgelerden uzak olmalarını istirham ediyoruz."

Valilik koordinasyonunda tüm kurumlar teyakkuzda

Vali Aktaş, il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin, 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ettiği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti.

AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) İl Afet Müdahale Planı Afet Grupları temsilcileriyle bir arayan gelen Aktaş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilgilendirme toplantısında, il genelini olumsuz etkileyebilecek meteorolojik olayların meydana gelmesi halinde genel hayatı kısmen veya tamamen etkileyecek durumlarda, kurum ve kuruluşlarca alınacak tedbirler ve önlemler değerlendirildi.

Vali Aktaş, ildeki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam edeceğini belirterek, hem kamu kurum ve kuruluşlarının hem de vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

İl genelinde olumsuz hava koşullarına karşı gerekli tüm önlemlerin alındığı, yağışların yol açabileceği olumsuzluklara anında müdahale etmek amacıyla mesai saati gözetmeksizin ilgili tüm kamu kurum ve kuruluş ekipleri teyakkuz halinde çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Trafikle ilgili uyarı ve tedbirler

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun yağışın gün boyu devam etmesinin beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, "Etkili olan sağanak dolayısıyla vatandaşlarımızın dere yataklarından uzak durması, su birikintilerine araçları ile girmemeleri, sürücülerimizin kapalı yollarda alternatif yolları kullanmaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

Başka bir açıklamada ise yoğun yağışlar sonucu yola kayan yapraklar ve balçık nedeniyle Gülpınar-Babakale köy yolunun trafiğe kapatıldığı bildirilerek, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerektiği belirtildi.

Ayrıca, il genelinde devam eden olumsuz hava koşullarından dolayı motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkma yasağının yarın saat 09.00'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

AA

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