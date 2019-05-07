Çanakkale'de öğrencileri taşıyan minibüs devrildi; 17 yaralı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16'sı öğrenci 17 kişi yaralandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerini taşıyan Emin Korkmaz yönetimindeki minibüs, Doğancı köyü mevkisinde refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç devrildi. Kazada yaralanan sürücü Korkmaz ile 16 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada, kazanın, yolun yağış nedeniyle kayganlaşması sonucu yaşandığı öne sürüldü. NTV

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