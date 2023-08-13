Çanakkale'deki yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü

Ezine'ye bağlı Derbentbaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü Çamlıca Yangın Gözetleme Kulesi'nden bilgi verilmesi ve tarlada çalışan bir vatandaşın ihbarı üzerine, Çanakkale'de konuşlu 3, Edremit'te konuşlu 2 uçak ve 1 helikopterle 20 arazöz, 3 dozer, 3 treyler, 6 su ikmal aracı yangın bölgesine sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılma riski olan yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. AA

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