Çanakkale'deki yangının olduğu alanda gözlemlenen sağanak yağmur sevince sebep oldu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale edilirkin, bölgede şiddetli yağış başladı.

Ilgardere mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler hızla yayıldı. Bunun üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler yönlendirildi. Ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahalede bulundu. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile incelemelerde bulunarak, söndürme çalışmasına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Vali Aktaş, gazetecilere, Orman Bölge Müdürlüğünün personeli, iş makineleri ve arazözleriyle, tüm imkanlarıyla sahada olduğunu, çevreden takviye ekiplerin geldiğini söyledi. Boşaltılan tek köyün bulunduğu belirten Aktaş, "Pazarlı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Jandarmamız da bölgede, çevrede güvenlik önlemi alıyor. İnşallah kısa sürede durdurmayı başarırız." dedi. Mücadele devam ederken başlayan sağanak, yangının ilerleyişini durdurdu ve söndürme çalışmalarını kolaylaştırdı. Alevin görülmediği bölgede, yangının kısa sürede kontrol altına alınması bekleniyor. AA

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