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24 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Çanakkale'deki yangınının başladığı anlar görüntülendi

24 Ağustos 2023, Perşembe 08:44
Çanakkale'de 26 saati aşkın süredir devam eden orman yangının başladığı anlar, insansız hava aracı (İHA) kamerasıyla görüntülendi.

Merkeze bağlı Damyeri mevkisinde başlayıp rüzgarın da etkisiyle 15 kilometrelik hatta yayılan alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

 

Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince, bölgede 800 hektarı orman olmak üzere 1500 hektar alanda etkili olan yangının başlamasına ilişkin İHA ile çekilen görüntüler paylaşıldı.

Kayıtlarda, Damyeri mevkisinde yerleşim alanı yakınında bir arazide yükselen dumanlar görülüyor.

AA

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