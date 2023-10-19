Çankırı'da zincirleme kaza: 36 yaralı

Çankırı'da fabrika işçilerini taşıyan 3 otobüsle bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada 36 kişi yaralandı.

Fabrika işçilerinin bulunduğu 18 S 0070 plakalı otobüs, Ankara-Çankırı kara yolu Eldivan kavşağındaki kırmızı ışıkta bekleyen aynı fabrikanın işçilerini taşıyan 18 S 0220 plakalı minibüs ile 18 S 0127 ve 18 S 0022 plakalı otobüslere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 36 kişi, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevrede önlem alan polis, trafik akışını tek şeritten kontrollü sağladı. AA

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