Çapa Diş Hekimliği Fakültesinin 7 binası tahliye edilecek

İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde bulunan 7 binanın deprem ön hasar tespiti sonrasında tahliyesine karar verildi. Söz konusu 7 binanın bodrum katlarında deniz kumu kullanıldığı belirtiliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı incelemeler sonucu; deniz kumunun yanı sıra Diş Hekimliği Fakültesi’nde bulunan binaların beton kalitesinin oldukça düşük olduğu tespit edilirken, çok sayıda kolonun rutubete bağlı olarak aşınmaya uğradığı ve önemli yapısal hasarlar bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul Valiliği, üniversitenin diğer birimlerinde yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada "Binaların yapım yılı ve kullanım amacı dikkate alınarak yapılacak performans analizleri neticesine göre hareket edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Yapılan çalışmalarda hasar tespit durumuna göre binalarda sunulan eğitim ve sağlık hizmetlerinin devamına ilişkin karar, her iki üniversitemizin rektörlüklerince verilecektir." denildi.