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6 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Çeşme beyaza büründü

06 Nisan 2023, Perşembe 11:32
İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle plaj ve caddelerde ilginç manzaralar oluştu.

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yerini doluya bıraktı. Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde kısa süreli yağan dolu, Çeşme'de ise etkisini artırarak cadde, sokak ve plajları beyaza bürüdü.

Kar yağışının ender görüldüğü ilçede vatandaşlar, dolunun neden olduğu bembeyaz manzaraya uyandı.

Dolu nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken bir alışveriş merkezinin önündeki sundurma da çöktü.

Bazı sokaklarda yaşanan su baskınlarına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çeşme'de beyaz bir manzaraya alışık olmayan bazı ilçe sakinleri ise çocuklarıyla plajda yürüyüş yaptı, dolu tanelerinden kartopu yapmaya çalıştı.

"'Kar yağdı' dediler o yüzden geldim"

İlçeye tatil için gelen Berna Cengiz, Ilıca'da sabah gördüğü manzara karşısında çok şaşkın olduğunu dile getirerek, "Ben aslında Karadenizliyim. Normal şartlarda Karadeniz'de böyle şeyleri görürüz bu aylarda. Burada böyle bir şeyi görmek beni inanılmaz şaşırttı. Şu an şoktayım. Büyük ihtimal biz de bir iklim krizi yaşıyoruz." dedi.

İlçe sakinlerinden Niyazi Turhan ise "37 yıllık İzmirliyim, ilk defa böyle bir şey görüyorum İzmir'de, merak edip geldim buraya, inanılmaz, şoktayım. İklim değişikliği ile alakalı olabileceğini düşünüyorum. Çok farklı bir ortam. 'Kar yağdı' dediler o yüzden geldim." ifadelerini kullandı.

Bahçesindeki dolu yığınlarını temizleyen Aydın Kayserilioğlu, ilk kez bu kadar dolu yağdığını gördüğünü söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çeşme'nin Germiyan, Ildırı, Ilıca bölgesinde fırtına ve dolunun etkili olduğunu belirterek, "İtfaiyemiz yolda kalan araçlara, çatı uçması, sundurma çökmesi gibi olumsuzluklara anında müdahale etti. Nisanda bu görüntüler. İklim krizi kapımızda değil hayatımızda." ifadelerini kullandı.

AA

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