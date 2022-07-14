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14 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Çeşme'de soğutma çalışmaları devam ediyor

14 Temmuz 2022, Perşembe 09:30
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesinde dün makilik alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına ilişkin ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğünü bildirdi.

Helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulunan Vali Köşger, Urla ilçesine bağlı Zeytineli Mahallesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangına 4 uçak, 7 helikopter, 117 araçla ve 750'nin üzerinde personelle müdahale edildiğini söyledi.

Orman teşkilatının Zeytineli-Karaköy arasında çıkan yangına, 9 dakika içinde müdahale ettiğini ve hala yangın söndürme faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Köşger, şunları kaydetti:

"Orman Bölge teşkilatımıza jandarma, AFAD, itfaiye, belediye, yerel yönetimler herkes tam bir eşgüdüm içinde yardım etti. Şunun da altını çizmek lazım, bölge halkı da burada yangın söndürme çalışmalarına aktif olarak katkı sağladı. Bu eşgüdüm ve koordinasyon çerçevesinde personelimizin, orman bölge teşkilatımızın olağanüstü gayretleri neticesinde şu an itibarı ile bütün olumsuz şartlara rağmen, şiddetli rüzgara rağmen hem Ovacık'taki hem de Zeytineli-Karaköy arasındaki yangını kısmi kontrol altına almış bulunmaktayız, soğutma çalışmaları devam ediyor. Hem havadan hem karadan soğutma çalışmaları devam ediyor. Bütün araçlarımız müteyakkız şekilde herhangi bir parlamaya karşı sahada çalışmalarına devam edecekler."

"Risk geçmiş değil"

Rüzgarın etkili olduğunu ve yangın riskinin sürdüğünü belirten Vali Köşger, şöyle konuştu:

"Bugün meteorolojik verilere göre 10.00 ile 11.00 saatleri arası şiddetli rüzgar esmesi ihtimali çok yüksek. Bu sebeple risk hala tam olarak geçmiş değil. Buranın dışında da başka alanlarda risk olması ihtimali var. Vatandaşlarımızı buradan bir kere daha uyarmak istiyoruz. Rüzgar ve sıcak kuru hava ormanlarda yangın riskini artırıyor bu sebeple vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını da bekliyoruz."

"Bölge ağaçlandırılacak"

Yangında zarar gören bölgelerin ağaçlandırılacağını aktaran Köşger, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Ormanımızın 70 hektar arkamızda (Zeytineli) görünen alanda, 50 hektar da Ovacık bölgesinde olmak üzere 120 hektar makilik ormanlık alan zarar görmüş bulunuyor. Bunun dışında da bir mal kaybı bulunmamakta. Devletimiz zarar görmüş alanları eskisinden daha iyi duruma getirecektir. Seri bir şekilde buralarda ağaçlandırma faaliyetleri devam edecektir."

Köşger, yangının sirayet etme tehlikesi nedeniyle boşaltılan iki site için de vatandaşlara evlerine dönebileceklerini söylediklerini de bildirdi.

Rüzgar türbinlerinden etkilenen olmadığını belirten Köşger, "Ben havadan da kontrol ettim. Rüzgar türbinlerinden etkilenen bir türbin görmedik. Ancak hem rüzgar türbini hem yüksek gerilim hattı havadan orman yangınına müdahale etmeyi zorlaştırıyor. Onlar sebebiyle helikopterlerimiz yaklaşamıyor. " dedi.

5 şüpheli serbest bırakıldı

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma kapsamında 7 kişinin ifadesine başvurulduğunu belirten Köşger, "2'si gözaltında olmaya devam ediyor. Diğer 5'i serbest bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Köşger, yangının çıkış sebebiyle ilgi ise "Ovacık'taki yangın yüksek ihtimalle yüksek gerilim hatlarının arasından çıkan bir şelaleden kaynaklanmış. Onun bir fotoğrafı da var elimizde. Teller kopmuş, birbirine çarpmış. Yangının başlangıç noktasında öyle bir elektrik kontağı söz konusu." diye konuştu.

Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda, dün 13.20 sıralarında yangın çıkmıştı. Ekipler, yangına müdahale ederken, Ovacık Mahallesi'nde de saat 18.00 sıralarında yangın başlamıştı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangınlar sabaha kadar sürmüştü.

Önlemler kapsamında, Sertur ve Özpamir siteleri başlatılmıştı.

İzmir Valiliği, Alaçatı Mahallesi'ndeki yangının bir sivil toplum kuruluşu tarafından yaptırılan hayvan barınağının inşası sırasında kullanılan kaynak makinesinin kıvılcımlarından çıktığının belirlendiğini, Cumhuriyet savcısının talimatıyla 7 işçinin gözaltına alındığını bildirmişti.

AA

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