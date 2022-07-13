Çeşme'deki yangın devam ediyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir-Çeşme Otoyolu, Uzunkuyu Mahallesi mevkisinden itibaren ilçe yönüne, araç trafiğine kapatıldı.

Alaçatı Mahallesi'ndeki Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz, 6 dozer ile İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçlarıyla yangına müdahale ediliyor. Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor. İzmir-Çeşme Otoyolu, Uzunkuyu Mahallesi mevkisinden itibaren ilçe yönüne, araç trafiğine kapatıldı. Öte yandan, ilk belirlemelere göre, ilçedeki bir çiftlikte işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu ve 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. AA

Okunma Sayısı: 160

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.