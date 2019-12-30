Çevre cezaları yeniden düzenleniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevrenin korunması amacıyla hazırladığı tebliğle yeni yılda çevreyi kirletenlere yönelik cezaları arttırdı.

Konutlarda gürültü yapan, yere çöp atan, marketlerde poşetleri ücretsiz veren ve tehlikeli atık ithal edenlere yönelik cezalarda artış yapıldı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idarî para cezalarına ilişkin tebliğ ile yeni yılda. Bu kapsamda, 2020’de umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere uygulanan 287 liralık ceza, 351 liraya, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara verilen cezalar ise 1546 liradan 1895 liraya yükselecek. Bakanlık havayı kirleten işletmelere yönelik de tedbirlerini arttırdı. Buna göre hava kirliliğine sebep olan işletmelere verilen para cezası 72 bin 197 liradan 88 bin 499 liraya çıkarılacak. Bakanlıkça ayrıca, eğlence mekânlarında gürültüye sebep olan işletmecilere verilen 36 bin 95 liralık ceza da yeni yılda 44 bin 245 lira olarak uygulanacak. Atıklarını toprağa dökerek kirliliğe sebep olanlara verilen 72 bin 197 liralık ceza miktarı, 2020’de 88 bin 499 lira olacak. Tebliğ, Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına sunulacak.