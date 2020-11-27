Cezaevleri Nurlanıyor

Yeni Asya Neşriyat tarafından düzenlenen ‘Cezaevlerine takvim’ kampanyasıyla mahkumlara takvim ve kitapları teslim edildi.

Yeni Asya Neşriyat Pazarlama Birimi tarafından düzenlenen kampanyada, ilk parti takvim cezaevlerine gönderilmek üzere Kader Mahkûmları Derneği yetkililerine teslim edildi. Takvim kampanyasının ilk etabında 4000 takvimle birlikte, 167 koli kitap tutuklu ve hükümlülere ulaştırılacak. Yeni Asya Neşriyat Pazarlama ve Satış Birimi Müdürü Cesim Aydın, çaba ve gayretlerinin cezaevlerini birer ıslahhaneye döndürmek olduğunu belirterek, bugüne kadar bağışçıların katkılarıyla gönderdikleri binlerce külliyat, kitap, takvim ve dergi ile mahkûmlara manevî bir teselli desteği vermeye çalıştıklarını belirtti.

“Mahkûmların her günü nurlansın”

Aydın, cezaevleri için tertipledikleri kitap, dergi ve takvim kampanyalarının kesintisiz sürmesi için gayret sarf ettiklerini ifade ederek, bağışçıların katkılarını beklediklerini söyledi. “Mahkûmların her günü nurlansın” sloganıyla yürütülen cezaevlerine takvim kampanyası yıl sonuna kadar devam edecek.

İstanbul - Yeni Asya