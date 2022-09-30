Çiftçi eskiye döndü

Karslı çiftçiler, artan mazot fiyatları karşısında tarlada işlerini atlarla görüyor.

Karahan köyünde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Cengiz Öztürk, 14 yaşındaki oğlu Hasan’ın ‘yavuz’ adını verdiği atının, yıpranan nallarını sık sık değiştirdiğini ve mazot pahalı olduğu için artık çiftçiliğe traktör yerine atlara yaptığını söyledi. Öztürk, şunları söyledi: “Mazot pahalı olduğu için atlara devam. Önceden mazot ucuz olduğu için tarımda atın gücünden faydalanma olayı bitmişti. Artık mecburen her kes atlara döndü. Pancar, patates ve mısıra yani her yere atlarla gidiyoruz. Neredeyse ilçeye de atlarla gideceğiz. Çünkü mazot çok pahalı olduğu için artık traktör kullanamıyoruz. Eskiden ucuzdu o zaman atlara gerek kalmıyordu. Şimdi atlara mecbur kaldık.”

Kars - anka