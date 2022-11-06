Çiftçi yağış bekliyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuraklık nedeniyle birçok ilde üreticilerin ekim yapamadığını söyledi.

Bayraktar, “Toplam 60 ilde hububat ve diğer kışlık ekimler için yeterli yağış gerçekleşmedi. Birçok üreticimiz ekimlerini erteledi. Ekim yapabilmek için yağış bekliyor. Çiftçilerimiz, çoğu ilde toprak tava gelmeden kuruya ekimini yaptı” dedi. Ankara - Anka

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